Следователи ищут людей, которые были знакомы с жертвой смолинского маньяка

Следственный комитет по Челябинской области пытается найти знакомых девушки, чьи останки были обнаружены в доме смолинского маньяка Владимира Ческидова. Жертву звали Оксана, ее убили примерно в 2010-2011 годах. Об этом сообщает kp.ru.

Погибшей около 25-35 лет, она крупного телосложения с темными волосами.

«В случае, если вы располагаете информацией, позволяющей определить личность женщины, просим сообщить по телефонам 8 (351) 728-57-65, 8-950-727-09-87 либо 112», – передают в Следственном комитете.

Маньяк из Челябинской области 14 лет держал в плену девушку по имени Екатерина. Он насиловал ее и избивал. Жертве удалось сбежать из заточения в июле 2023 года. В тот день мать Ческидова вызвала сыну врачей и его увезли в психиатрическую больницу.

Позже выяснилось, что Катя была в плену не одна. По версии следователей, маньяк убил вторую жертву и закопал ее у себя на участке.

Против Владимира Ческидова возбуждено уголовное дело за похищение, изнасилование и убийство.

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