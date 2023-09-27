«Воскресла»: женщина объявилась через 14 лет после того, как ее признали умершей

Жительница Санкт-Петербурга доказала, что ее ошибочно «похоронил» бывший муж, которого самого уже нет в живых. После развода женщина уехала в другую страну, но ничего не сообщила экс-супругу. В итоге ее признали умершей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным источника, пара рассталась в 1995 году. Через три года женщина по имени Светлана уехала из России, но никому не сказала о своем местоположении. Через 14 лет муж решил обратиться в суд с просьбой отыскать бывшую избранницу. Никакой информации о жительнице найдено не было, поэтому ее объявили умершей.

Оказалось, что все это время она жила на Шри-Ланке, где устроилась работать гидом и переводчиком. Два года назад жительница вернулась в Санкт-Петербург и была в шоке. Она узнала, что считается «умершей», когда обратилась в миграционную службу для оформления паспорта.

«Светлана просила суд отменить решение от 10 июля 2009 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге гражданка «воскресла». Отмечается, что к этому времени ее экс-супруг скончался.

Ранее мы писали о том, как другой житель Санкт-Петербурга через суд пытается доказать, что он не умер. 60-летний пенсионер имеет инвалидность второй группы. Во время стационарного лечения он по ошибке был признан умершим. Была сделана соответствующая актовая запись, а сам местный житель получил свидетельство о смерти.