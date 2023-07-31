Челябинец 14 лет удерживал в плену девушку, с которой познакомился на вокзале

Мужчина из Челябинска 14 лет удерживал в плену девушку, с которой познакомился на вокзале, когда той было 19 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, похищение состоялось в 2009 году в Челябинской области на железнодорожном вокзале. 37-летний мужчина завязал разговор с девушкой и пригласил к себе домой, та согласилась и отправилась с новым знакомым в поселок Смолино. А когда они доехали до дома, мужчина заявил девушке, что похитил ее. Он запер жертву в отдельной комнате, закрыл дверь на навесной замок и повесил на окна решетки.

В результате девушка провела там 14 лет. Подчеркивается, что хозяин иногда насиловал ее под угрозой расправы.

Также сообщается, что в этом же доме жила и мать похитителя. Текущим летом ее сын ушел в запой, и она вызвала медиков, так как у мужчины было «опасное» поведение. Врачи приняли решение забрать его в больницу.

Подчеркивается, что мужчина забыл запереть дверь. Этим и воспользовалась 33-летняя жертва и сбежала. Она нашла свою сестру, а та обратилась в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Ранее сообщалось, что в Петербурге бомж-рецидивист ограбил и похитил 13-летнюю девочку. Мать 13-летней школьницы обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что в подвале дома по улице Кораблестроителей неизвестный удерживает ее дочь.