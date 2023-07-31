Расчленил и спрятал останки в кастрюле: челябинский маньяк держал в сарае еще одну жертву

В доме челябинского маньяка обнаружили останки, которые, по предварительной информации, принадлежат 30-летней женщине. Мужчина убил ее еще в 2010 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как оказалось, еще до похищения 19-летней девушки в 2009 году, маньяк запер в сарае другую пленницу. Узницы друг друга видели только издалека и никак не пересекались.

Сбежавшая от мужчины девушка раскрыла подробности убийства второй жертвы. Однажды преступник сильно поссорился с ней и начал ее избивать. 30-летняя пленница кричала, звала на помощь. Затем он воткнул в ее голову нож и добил гвоздодером. Через какое-то время погибшую расчленили, а останки спрятали в кастрюле и закопали в погребе.

Другая же девушка на протяжении 14 лет плена подвергалась сексуальному насилию более тысячи раз. Кроме того, маньяк нападал на нее за каждую «провинность» и склонял к распитию алкоголя.

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