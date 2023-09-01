Школу в Москве оцепили из-за подозрительной коробки конфет в форме гранаты

В Москве оцепили школу из-за коробки конфет в форме гранаты, об этом сообщает телеканал «360».

Источник в экстренных службах рассказал журналистам, что 1 сентября рядом с одной из московских школ в траве обнаружили коробку, выполненную в виде гранаты. Примерно в три часа дня к учебному заведению в Савеловском районе съехались оперативные службы.

Однако когда место было оцеплено, находку идентифицировали как коробку конфет, никакой угрозы она не представляла.

Напомним, сегодня, 1 сентября, по всей России проходят торжественные линейки. В День знаний начинается новый учебный сезон. Некоторые знаменитости поделились кадрами с мероприятий. Так, Филипп Киркоров отвел в пятый класс сына Мартина, а певица Слава вместе с Анатолием Данилицким отправили дочь в шестой класс.

Ранее мы писали об инциденте в Екатеринбурге. Там родители не смогли попасть в школу к детям и устроили потасовку с охраной. По словам одного из очевидцев, происходящее напоминало мясорубку.