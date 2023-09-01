Затмил даже сына: Киркоров пришел на школьную линейку в роскошном наряде

Певец Филипп Киркоров проводил сына Мартина в пятый класс и выбрал для этого роскошный наряд. Он опубликовал фотографии с линейки, но на них не было его дочери Аллы-Виктории. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Наследник знаменитости перешел в этом году перешел в другую школу, которая понравилась 11-летнему Мартину. На школьной линейке в «Технолицее» был не только Киркоров, но и телеведущий Андрей Малахов, который является крестным отцом мальчика. Все они были в одной цветовой гамме.

Несмотря на то, что поп-король отказался от ярких оттенков, он все равно выделялся среди остальных. Филипп примерил широкие брюки с пиджаком с белыми деталями, белые кроссовки и солнечные очки в тон. Певец пришел с укороченной прической, а светлые волосы были видны издалека из-за загара звезды. Он был очень рад, что наступил учебный год. Даже больше, чем его сын.

«Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями!» – подписал публикацию Филипп.

Поклонники поинтересовались, почему рядом не было сестры мальчика Аллы-Виктории. Но исполнитель пока не стал отвечать на вопросы. Скорее всего, девочка отказалась переходить в новую школу или пропустила линейку.

Ранее мы писали о том, что поклонники готовы купить часть жира и плоти Киркорова у хирурга Тимура Хайдарова, который делал операции поп-королю. Врач рассказал, согласился ли он на выгодное предложение.