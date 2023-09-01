Взялись за руки: в отношениях Славы и бизнесмена Анатолия Данилицкого снова идиллия

Певица Слава появилась вместе с Анатолием Данилицким на школьной линейке, об этом сообщает StarHit.

Несколько месяцев назад певица объявила публике, что расстается со своим возлюбленным Анатолием Данилицким. Вместе с бизнесменом они жили 18 лет. Однако вскоре отношения между ними потеплели. Слава рассказывала, что простила мужчину за многочисленные загулы бизнесмена, пока она работала на гастролях.

В очередной раз подтвердить свою близость возлюбленные решили на школьной линейке, куда они явились чтобы проводить в 6-й класс дочь Антонину.

«Мамуля и папуля! Они же бабуля и дедуля! Первый раз в 6-ой „А“ класс! Всех с 1 сентября», — подписала пост в соцсетях исполнительница.

На видео Слава и Анатолий идут по красной дорожке взявшись за руки. Поклонники не могли не порадоваться за пару. Они буквально засыпали их комплиментами: «Настя, обожаю тебя. Не бросай, пожалуйста, его!»; «Учиться и мириться никогда не поздно»; «Увидела настоящую любовь».

Ранее певица Слава рассказывала, что Данилицкий сделал ей очередное предложение. Однако пока артистка не спешит выходить замуж.

До этого мы писали, что актриса Татьяна Арнтгольц вспомнила, как проходил ее развод с Иваном Жидковым. По воспоминаниям Арнтгольц, ее бывший муж ушел из дома с одной сумкой вещей. При этом они до сих пор поддерживают общение благодаря общей дочери.