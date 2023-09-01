Началась жуткая давка и мясорубка: родители школьников устроили потасовку с охраной 1 сентября

Празднование Дня знаний в Екатеринбурге переросло из мирного события в массовую потасовку. Родители школьников не смогли попасть в здание образовательного учреждения, в связи с чем решили выместить злобу на охране, передает E1.ru.

После завершения торжественной линейки в актовом зале школы на проспекте Академика Сахарова начался настоящий хаос. Родители, которых не пустили в здание образовательного учреждения, дожидались детей за турникетами. Когда ученики стали выходить к ним, то в образовавшейся куче взрослые не могли отыскать их.

По словам одного из очевидцев, происходящее напоминало мясорубку. Так, первоклашек едва не задавили толпы, собравшиеся у входа в здание. Родители, возмущенные организацией праздника, устроили потасовку с охраной. Взрослые негодовали из-за того, что сначала им пришлось 40 минут мокнуть под дождем, а потом в толчее искать детей.

Стоить заметить, что администрация учебного заведения не развела потоки двух линеек. Из-за этого массе людей пришлось протискиваться через один вход и одну дверь.

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