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12:50, 01 сентября 2023
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Сбежавшая фигуристка Алина Горбачева заговорила о насилии со стороны тренера

Сбежавшая фигуристка Алина Горбачева заговорила о насилии со стороны тренера

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На этой неделе почти вся страна следила за развитием истории побега 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Девочку нашли в кинотеатре, с ней сейчас все хорошо. В Сети стали ходить слухи, что тренер избивала спортсменку, однако Горбачева опровергла данную информацию. Об этом сообщает Пятый канал.

«Во-первых, мои тренеры никогда не били и не унижали меня. Во-вторых, моя мама никогда не появлялась на моих тренировках и сборах в течение трех лет. Она физически не могла просить что-либо у моих тренеров», – пояснила фигуристка.

Интересно, что девочка называет своим домом квартиру Софьи Федченко. Тренер живет недалеко от катка «Триумф», в отличие от матери Горбачевой, чья квартира находится на другом конце города.

Последний конфликт между спортсменкой и тренером произошел на фоне питания. Как утверждает дядя Алины, она набрала лишние 300 граммов, что не понравилось Федченко.

Ранее мы писали, что родителям Алины Горбачевой может грозить уголовная ответственность.

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