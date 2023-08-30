Даже после громкого побега Алина Горбачева называет своим домом квартиру тренера

Стражи правопорядка устроили разбор полетов сбежавшей фигуристке Алине Горбачевой, ее матери Екатерине и тренеру Софье Федченко. Правоохранители пытались выяснить, почему спортсменка с девяти лет живет в квартире с тренером, а не с родителями, а также кто стал причиной исчезновения подростка. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Сама Алина объяснила произошедшее тем, что она просто «устала от всего». Прошлую ночь фигуристка провела в подъезде, а затем поехала в кино. Теперь семью Горбачевой проверяют органы опеки.

Интересно, что даже после решения сбежать 16-летняя девушка все равно считает своим настоящим домом съемную квартиру 27-летней Софьи Федченко в Химках, которая находится рядом с катком «Триумф». А вот мать Алины Горбачевой живет на другом конце города, спортсменке довольно сложно добираться оттуда до места тренировок.

Только вот теперь родные Алины хотят забрать ее у тренера, а бабушка фигуристки намерена разговаривать с ней об уходе из спорта.

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