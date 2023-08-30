Алина Горбачева сбежала от тренера из-за 300 граммов лишнего веса

Дядя 16-летней фигуристки Алины Горбачевой предположил, что могло стать причиной ее неожиданного побега. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что знаковая ссора между спортсменкой и ее тренером произошла на фоне питания.

Как передает мужчина, Софья Федченко обратила внимание на то, что Алина потолстела на 300 граммов. Это, по его словам, и породило конфликт.

Однако дядя Горбачевой отметил, что девушке и так приходится постоянно держать себя в форме. Кроме того, он считает странным тот факт, что тренер решила пустить к себе в квартиру 16-летнюю воспитанницу, у которой есть семья.

«И со стороны родителей тоже странно отдать какой-то девушке своего ребенка. Вот эти странные ситуации и создают события, которые произошли», – утверждает родственник Алины.

Ранее мы писали, что сбежавшую девушку нашли в кинотеатре. Правоохранители уже провели беседу с мамой Горбачевой. Сама Алина до сих пор называет своим домом именно квартиру Софьи Федченко.