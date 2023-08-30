Юрист Вербицкая-Линник рассказала, что родителям Алины Горбачевой может грозить уголовная ответственность

Юрист Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что родителям Горбачевой может грозить уголовная ответственность.

В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» адвокат заявила, что родителей чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Алины Горбачевой могут привлечь по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

По мнению Юлии Вербицкой, к ответственности могут привлечь и тренера фигуристки, с которой у девочки произошел конфликт.

«Родителей могут, при наличии определенных обстоятельств, привлечь к ответственности по ст. 156 Уголовного кодекса РФ. Если выяснятся факты существенного нарушения прав в отношении юной фигуристки, жестокого обращения, издевательства над ней, к уголовной ответственности могут быть привлечены как родители, так и тренер», — отметила она.

При этом, максимальная санкция, предусмотренная законом по данной статье — лишение свободы виновного лица на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Прокомментировала юрист и слова бабушки фигуристки, которая намерена вернуть девочку домой к родителям. Напомним, Алина Горбачева последнее время жила у своего тренера.

«Если девочке 16 лет, она может заявить о собственной эмансипации и самостоятельно принимать решение, где и с кем жить», — объяснила Вербицкая.

Напомним, Алина Горбачева пропала вечером 28 августа. Спустя сутки девочку нашли в кинотеатре одного из московских торговых центров. Ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее мы писали о том, что фигуристка попросила прощения после своей пропажи у всех, кто беспокоился за нее.