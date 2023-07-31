Уже был судим: сосед раскрыл подробности истории о маньяке, который 14 лет удерживал в плену девушку

В Челябинской области мужчина на протяжении 14 лет держал в плену молодую девушку. Она смогла сбежать от похитителя лишь в июне текущего года. Сосед маньяка рассказал изданию Газета.Ru, что тот жил вместе с матерью, нигде не работал и уже был судим.

В 2009 году мужчина из поселка Смолино встретил на железнодорожном вокзале 19-летнюю девушку и позвал ее к себе домой. Затем он стал ей угрожать и сказал, что похитил ее. 14 лет пленница жила с ним в отдельной комнате и подвергалась сексуальному насилию.

Летом 2023 года мать злоумышленника обратилась за помощью к медикам из-за агрессии со стороны сына, который был в запое. Сотрудники скорой помощи увезли его в больницу. Однако перед госпитализацией он забыл запереть дверь в комнату, где находилась узница. Пострадавшей удалось сбежать.

Сосед маньяка сообщил журналистам, что часто приходил домой к матери преступника и ни разу не встречал там ее сына и похищенную девушку. Женщина просила гостя вести себя тихо, потому что «молодые спят».

«У его мамы моя мама заказывала очки для зрения. Когда приезжали за очками, заранее с ней созванивались, мол что она приедет, так как очень занята», – продолжает источник.

Дома семья не убиралась. Местный житель отмечает, что ковер не подметали, пол не мыли, а шторы задергивали. Мать преступника раньше работала в психиатрической больнице.

Как передает инсайдер, сын женщины из дома не выходил, скорее всего, нигде не работал и уже был судим.

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