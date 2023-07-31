Больше тысячи раз: девушка, которую похитил челябинский маньяк, рассказала, что с ней происходило в плену

Маньяк из Челябинской области 14 лет держал в плену девушку. За все это время он изнасиловал узницу более тысячи раз. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В разговоре со следователями девушка рассказала, что половые акты происходили с разной периодичностью. Все зависело от состояния похитителя, который часто уходил в запои. Пострадавшая уверена, что за 14 лет ее изнасиловали больше тысячи раз.

Кроме того, маньяк спаивал жертву и жестоко избивал ее за каждую «провинность». Из-за алкоголя и постоянных актов насилия девушка не помнит многие дни, которые она провела в доме у мужчины.

По некоторым данным, житель Челябинской области специально выбирал такую пленницу, которую «будут меньше искать». Так, он нашел 19-летнюю девушку с непримечательной внешностью из проблемной семьи.

Сосед маньяка утверждает, что тот жил вместе с матерью и уже был судим. По словам источника, в квартире преступника всегда было грязно, а сам мужчина из дома никуда не выходил.

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