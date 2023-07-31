Четверо мужчин с ножами ворвались в квартиру и изнасиловали двух женщин в Москве

В Москве заключили под стражу четырех мужчин, которые с битами и ножами ворвались в квартиру и изнасиловали двух женщин. Все произошло 28 июля вечером на юге столицы. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, в это время в квартире были не только две женщины, но и двое мужчин. Злоумышленники, угрожая физической расправой, ограбили квартиру. Но этого им оказалось мало.

«Они забрали все вещи, а потом изнасиловали женщин», – рассказал источник каналу.

На следующий день полицейские задержали четырех подозреваемых. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва» это уроженцы Средней Азии, родившиеся в 1996, 2002, 2006 и 2007 годах. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как ранее судимый мужчина приковал к мусорной урне избитую знакомую в Ленобласти. Жители Кировского района Ленинградской области нашли 28-летнюю девушку из Колпино в наручниках у подъезда. Помимо устройства на руках, незнакомка была сильно избита.

Еще один случай произошел в Ижевске. Там 40-летний житель заманил соседского мальчика в баню и надругался над ним. Согласно заявлению, мужчина в день совершения преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Страшное произошло в дневное время суток.