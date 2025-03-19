«Похищенная» в Ачинске школьница в день исчезновения зашла в компьютерный клуб

«Похищенная» 15-летняя жительница Ачинска в день исчезновения посещала компьютерный клуб. Это удалось установить РЕН ТВ.

Напомним — о пропаже школьницы стало известно ранее 19 марта. Она записала странное видео с кладбища, у ее родителей потребовали выкуп. Вскоре девочку в чужой квартире за 35 километров от дома обнаружили правоохранители.

Следствие полагает, что подросток стала жертвой аферистов.

«Находясь под психологическим воздействием телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой, она следовала их указаниям», — заявили в СК по Красноярскому краю.

Как отмечается, именно после выполнения всех приказов девочка отправилась в интернет-клуб и попросила сотрудников приютить ее. Они помогли ей найти место для ночевки у знакомых.

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