Москвич обменял доллары на 30 млн рублей из «банка приколов»

Москвич стал жертвой мошенников и обменял 330 тыс. долларов на билеты «банка приколов». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, встреча между жертвой и его обманщиками была запланирована заранее. «Примерно в 19:00 по московскому времени 5 марта злоумышленники встретились с 36-летней жертвой преступной схемы на Пресненской набережной под предлогом обмена валют», — рассказал источник канала.

После передачи средств аферисты уехали на машине.

Полиция уже возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее 68-летний иллюзионист Амаяк Акопян заявил, что его пытаются обмануть мошенники-экстрасенсы.