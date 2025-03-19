Сама записала видео на кладбище: новые подробности похищения школьницы в Ачинске

Похищенная в Красноярском крае 15-летняя школьница сама записала видео на кладбище, которое позже было отправлено ее родителям с требованием выкупа в размере 500 тысяч рублей.

Как пишет Telegram-канал Baza, следователи установили место, где был записан видеоролик и обнаружили там следы. Как оказалось, кроме девочки на кладбище никого не было.

Кроме того, оперативникам удалось найти таксиста, который привез школьницу на кладбище. По его словам, она всю дорогу молчала и ни с кем не общалась. При этом пользовалась телефоном и наушниками.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Ведутся поиски девочки. Не исключено, что она могла стать жертвой телефонных мошенников.

Ранее сообщалось об исчезновении 18 марта 15-летней жительницы Ачинска. Неизвестные вышли на связь с родителями в мессенджере и потребовали у них 500 тысяч рублей в качестве выкупа. Им также предоставили видеоролик с заплаканной девочкой на кладбище. Позже предполагаемые похитители внезапно сообщили журналистам, что с подростком все хорошо, и они льшь требуют вернуть «то, что забрала, и моральный ущерб».