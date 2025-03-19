«Замкнулась и молчит»: оперативники нашли школьницу из Ачинска, за которую просили выкуп

Пропавшая в Красноярском крае 15-летняя школьница, за которую неизвестные потребовали выкуп в 500 тысяч рублей, нашлась в соседнем городе и отказалась общаться с представителями правоохранительных органов.

Как пишет Trlrgram-канал Baza, девочка уехала из Ачинска в расположенный в 35 километрах город Назарово. Оперативники обнаружили ее на съемной квартире. Как оказалось, жизни подростка ничего не угрожало.

При этом, по данным RT, школьница категорически отказалась общаться со следователями и объяснять, что с ней произошло.

«Найденная в Ачинске школьница, за которую, как сообщалось, у родителей просили выкуп, замкнулась и молчит», — сообщил источник издания.

Подростка удалось разыскать благодаря таксисту, который подвозил ее до кладбища. Он рассказал, что девочка была одна и всю дорогу молчала. Позже она самостоятельно записала там видео и уехала на другом такси в Назарово. Оперативники нашли там только ее следы.

Сейчас следователи устанавливают владельца квартиры, где пряталась девочка. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего). Не исключено, что она могла стать жертвой телефонных мошенников.

Вместе с тем, подруга школьницы заверила, что та не могла инсценировать свое похищение. Она охарактеризовала свою знакомую как добрую и готовую прийти на помощь девочку.

«Могу сказать, и мухи не обидит, очень добрый человек. С ней очень давно не виделись и не общались. В действия, о которых написано в соцсетях, мало верю, потому что слишком хорошего мнения», – сообщила собеседница Абзаца.

Ранее сообщалось об исчезновении 18 марта 15-летней жительницы Ачинска. Неизвестные вышли на связь с родителями в мессенджере и потребовали у них 500 тысяч рублей в качестве выкупа. Им также предоставили видеоролик с заплаканной девочкой на кладбище. Позже предполагаемые похитители сообщили журналистам, что только хотят вернуть «то, что забрала, и моральный ущерб».