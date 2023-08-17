Не может говорить из-за травм: девушка перестала общаться с семьей после жестокого избиения в кафе

Барменша, которую зверски избили в кафе на Камчатке, до сих пор не может рассказать родным о случившемся из-за травм. Девушка пришла в себя и помнит, что с ней произошло. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Родственники пострадавшей узнали о жестоком избиении лишь сегодня из новостей. Сама девушка ни с кем из семьи не общалась, поскольку до сих пор находится в шоковом состоянии.

Еще до происшествия барменша говорила родным, что ей приходится работать вместе с каким-то зэком, но она и не предполагала, что ее начальник мог раньше избивать женщин.

Девушку поддерживают местные жители. Они привозят ей в больницу сладости и подарки.

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