Жестоко избил женщину в Краснодаре: подозреваемый в зверском нападении на камчатскую барменшу был судим

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в избиении работницы кафе на Камчатке. В 2005 году он уже был судим за подобное преступление — тогда от рук злоумышленника пострадала женщина в Краснодаре, пишет Telegram-канал 112.

По предварительным данным, мужчина перебрался на Камчатку из южного региона России. Прежде он жил на Кубани. Почти 18 лет назад там произошел похожий случай. В Краснодаре хулиган жестоко избил девушку возле одного из местных кафе. За совершенное нападение он предстал перед судом.

Спустя какое-то время мужчина оказался на Камчатке. В поселке Сокоч он устроился в кафе работать поваром. Сегодня, 16 августа, стало известно, что работник заведения жестоко избил свою коллегу. Девушка-бармен попала под шквал ударов ногами. Мужчина топтал голову жертвы, пока очевидцы наблюдали за происходящим. Конфликт, по одной из версий, случился из-за того, что девушка сделала замечание пьяному повару. В настоящий момент он задержан. С подозреваемым в нападении работают следователи.

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