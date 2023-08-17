Москвич решил расправиться с семьей друга из-за зависти

Житель Московского заказал убийство для семьи своего друга-миллионера, чтобы забрать его деньги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

56-летний мужчина настолько сильно завидовал своему обеспеченному приятелю, что сначала перестал с ним общаться, а потом решил убить его вместе с женой. Друг-миллионер заработал состояние на продаже коллекционных монет из золота и серебра, в то время как его «заказчику» часто не хватало денег на жизнь.

Мужчина решил найти убийцу и грабителя в одном лице. Для этого он воспользовался интернетом. Странный запрос заметили силовики, и вместо киллера на объявление жителя Московского ответил один из правоохранителей. Они договорились о встрече, на которой заказчик подробно описал план убийства и даже передал в залог аванс в размере пяти тысяч.

Мужчину задержали и уже возбудили против него уголовное дело за организацию и покушение на убийство.

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