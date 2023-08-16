Поход в кафе закончился жестоким избиением и угрозами: мужчина напал на женщину с ножом

В одном из кафетериев на Камчатке мужчина набросился на женщину и жестоко избил ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все произошло в кафе в поселке Сокол. Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный мужчина внезапно напал на женщину и начал безжалостно ее избивать. При этом ни сотрудники заведения, ни приятели изверга не остановили его. В один момент злоумышленник схватил нож и стал угрожать пострадавшей новыми ранениями.

Как передают в региональном управлении МВД, по данному факту проводится проверка. Личность подозреваемого уже установили, специалисты сейчас принимают меры по его задержанию.

Похожий случай был в Москве. Девушка обвинила мужчину в избиении на ВИП-вечеринке на яхте.

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