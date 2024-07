Мэттью Макконахи изменился до неузнаваемости после укусов пчел

Мэттью Маккнонахи испугал пользователей Сети, опубликовав в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) селфи с опухшим до неузнаваемости лицом. Несмотря на полностью закрытый глаз, актер бодро улыбывается.

Макконахи объяснил, что с ним случилось. В сопровождение к фотографии он написал «Bee swell», что переводится, как «отек после укуса пчел». Впрочем, актер, известный своим позитивным мировосприятием и коронной фразой «All right, all right, all right» (Хорошо, хорошо, хорошо), возможно, использовал игру слов и просто пожелал своим подписчикам, чтобы у них все было хорошо («Be well»)

В мае мы сообщали, что на Кубани против пасечника могут завести дело о жестоком обращении с животными после того, как он заморил голодом более 30 золотистых щурок. Птицы погибли, попавшись в его ловушку.

Пасечник объяснил, что редкие птицы мешали ему разводить пчел, поэтому он решил сделать ловушкуиз двух металлических столбов и рейки, между которыми натянул сетку.

Ранее портал «Страсти» поговорил с руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым, чтобы узнать, что делать, если пчела залетела в рот.