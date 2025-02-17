«Ты не имеешь права на ошибку»: адвокат Жорин о работе с Моргенштерном*, поражениях в суде и дружбе со звездами

В мире шоу-бизнеса, где слава и успех часто сопряжены с высокими рисками и юридическими трудностями, адвокаты играют важнейшую роль в защите интересов своих клиентов. Одним из людей, знающих о правовой поддержке медиаперсон не понаслышке, является Сергей Жорин. Специалист, в разное время отстаивавший интересы Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом), Евгения Петросяна, Максима Фадеева, Валерии, Витаса, Тимати, Юрия Антонова, Гуфа и многих других звезд первой величины, обладает богатым опытом решения различных юридических вопросов — от споров по контрактам до проблем с конфиденциальностью.

Портал «Страсти» пообщался с Сергеем и выяснил, с какими трудностями он сталкивается при работе со «звездными» клиентами, как справляется с хейтом из-за защиты виновных артистов, а также пользуется ли подаренным Моргенштерном* автомобилем.

Как вы начали свою карьеру в праве? Сможете вспомнить свое первое дело?

Вообще мой приход в юриспруденцию можно назвать случайным. После школы я поступил в Автомобилестроительный институт, так как мама хотела, чтобы я получил высшее образование. Я планировал учиться на инженерном факультете, но точные науки, такие как физика и химия, меня напрягали. Я перестал учиться и ушел из института. Год не учился, но мама настояла на продолжении образования. Я вернулся в тот же институт и выбрал юриспруденцию, поскольку там не было сложных предметов. Поступил на вечернее отделение, работая параллельно. На третьем курсе, после финансового кризиса 1998 года, я потерял высокооплачиваемую для того времени работу бармена. Понял, что нужно искать работу по специальности, но без опыта меня никуда не брали.

В итоге в одной юридической компании мне предложили работу курьером, а я согласился. Полгода поработал курьером, дальше я немножко там разобрался, понял, что, в принципе, способен на большее. Я стал работать помощником юриста. И вот это была моя точка входа в юриспруденцию. Когда юриспруденция мне стала открываться, точкой входа было корпоративное право на самом примитивном его уровне: регистрация фирм, получение лицензий, постановка на учет. И я быстро осознал, что это самая крутая профессия. По сути, ты как бы не работаешь, а занимаешься интересным делом и помогаешь людям, и тебе еще за это платят деньги.

Среди ваших клиентов множество знаменитостей — как стали работать в этом векторе?

Вопрос хороший, потому что первые 5−7 лет своей трудовой деятельности я, собственно говоря, и не думал о том, чтобы работать с известными людьми. Я осваивал различные направления. Но однажды случился переломный момент. У меня на обслуживании была крупная торговая компания, которую мы сопровождали по ряду направлений. Они стояли у нас на абонентке и платили очень неплохие деньги. И вот в один прекрасный момент пришли представители организации и заявили: «Сергей, мы вынуждены с вами договор расторгнуть, мы заключаем соглашение с другой юридической компанией». Я очень сильно расстроился и решил узнать причину такого решения. В ответ мне сказали: «Нас все устраивает, но мы уже крупная компания, и нам нужны статусные и известные юристы, а вас широкая аудитория не знает. И меня это «триггернуло», я задумался, что надо заняться собственным имиджем. То есть мне нужно было выстроить определенную систему, чтобы именитые люди сами ко мне обращались.

И я подумал о том, какие услуги могут быть интересны звездам. К ним относятся интеллектуальная собственность и так называемые деформационные иски, иски о защите чести и достоинства. И тоже мы этим направлением стали заниматься, в определенный момент достигли хороших результатов. То есть мне принадлежит рекорд по взысканию морального вреда. Мы для Алибасова взыскали 1,1 млн рублей, побили рекорд, потом сами же побили свой рекорд. Для Никаса Сафронова мы взыскали 1,3 млн рублей, и максимального результата мы добились с Валерией и Иосифом Пригожиным — 1,7 млн рублей. Вот, и насколько мне известно, эти рекорды не побиты. Ну и третья универсальная история — семейное право. Я стал этим серьезно заниматься и, как следствие, последовало обращение соответствующего контингента.

Какие особенности работы с известными личностями вы могли бы выделить по сравнению с обычными клиентами?

Во-первых, надеюсь, это никого не обидит из моих уважаемых доверителей, но, известные люди, за редким исключением, очень эмоциональные, их настроение и взгляды могут меняться очень быстро, нужно быть к этому готовым. Кроме того, многие не очень любят платить не из-за жадности, а просто вот из-за своей медийности. Особенно это было распространено в 1990—2000-е годы. Сейчас немножко меняется эта концепция, но раньше, если звезда где-то появлялась, например, приходила в ресторан — ее пытались бесплатно накормить, напоить. Поэтому создается привычка, что многое достается бесплатно. При этом среди моих звездных клиентов есть те, которые платят в 2−3 раза больше, чем в среднем по рынку. Причем прямо настаивают. Например, Лолита. <…> Ну и, наверное, последний важный момент — ты не имеешь права на ошибку, когда ведешь какое-то громкое дело. А когда ты работаешь со звездами, там каждое дело, хочешь ты этого или не хочешь, резонансное.