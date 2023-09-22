Врач Лебедев рассказал, как спасти свою жизнь, если пчела залетела в рот

Полузащитник австрийского «Штурма» Хави Серрано потерял шанс на участие в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. А все из-за обычной пчелы. Дело в том, что насекомое залетело ему в рот, и ему пришлось отправиться в больницу. Подобное, на удивление, случается довольно часто. И, конечно, многие сталкивались с укусами. Портал «Страсти» поговорил с ведущим экспертом, руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым и узнал, что делать в таких случаях.

Как отметил эксперт, чаще всего все-таки людей пчелы именно жалят. И для того, чтобы оценить возможные последствия укуса, следует учитывать следующие факторы: количество укусов, их локализацию, возраст пострадавшего, а также его аллергологический статус.