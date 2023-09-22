Врач Лебедев рассказал, как спасти свою жизнь, если пчела залетела в рот
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Полузащитник австрийского «Штурма» Хави Серрано потерял шанс на участие в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. А все из-за обычной пчелы. Дело в том, что насекомое залетело ему в рот, и ему пришлось отправиться в больницу. Подобное, на удивление, случается довольно часто. И, конечно, многие сталкивались с укусами. Портал «Страсти» поговорил с ведущим экспертом, руководителем группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаилом Лебедевым и узнал, что делать в таких случаях.
Как отметил эксперт, чаще всего все-таки людей пчелы именно жалят. И для того, чтобы оценить возможные последствия укуса, следует учитывать следующие факторы: количество укусов, их локализацию, возраст пострадавшего, а также его аллергологический статус.
Если ужалила или залетела одна пчела, то скорее всего все обойдется местными проявлениями, без серьезных последствий. Иная ситуация с аллергиками. Если у них будет «встреча» даже с одной пчелой, последствия могут быть очень серьёзные, поскольку ее яд – сильнейший аллерген. Реакция обычно возникает в первые минуты. Она может ограничиться выраженными местными симптомами, но может носить и системный характер в виде отека Квинке и смертельно опасного анафилактического шока.
Михаил Лебедев
Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что необходимо самостоятельно сделать после «встречи» с пчелой?
Эксперт отметил, что достаточно будет выполнить следующие действия, если произошел именно укус:
— приложить холод к месту укуса,
— принять любой антигистаминный препарат (даже если вы не аллергик),
— обработать место укуса антисептиком,
— смазать место укуса гормональной мазью.
При этом, если после того, как пчела укусила или залетела внутрь организма, отмечаются выраженные местные проявления, повышается температура и развиваются симптомы общей интоксикации следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.