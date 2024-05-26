«Зрелище не для слабонервных»: пасечник заморил голодом более 30 редких птиц

На Кубани пасечник рискует понести наказание за жестокое обращение с животными после того, как он заморил голодом более 30 золотистых щурок. Птицы погибли, попавшись в его ловушку. Об этом сообщает Kp.ru.

Редкие птицы мешали фермеру разводить пчел. Тогда мужчина решил пойти на крайние меры.

«Это зрелище было не для слабонервных! Птички, как висельники, попали в его сети», – передают местные жители.

Пасечник смастерил ловушку из двух металлических столбов и рейки, между которыми натянул сетку. Согласно информации от источника, гражданин осознавал, что причиняет птицам страдания.

«В период с 13 по 23 мая 2024 года, действуя публично в присутствии малолетних поймал в указанную ловушку и допустил гибель (не освобождал) не менее 30 птиц породы (вида) золотистая щурка», – комментируют в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На данный момент специалисты заняты выяснением всех подробностей произошедшего. Прокуратура требует возбудить уголовное дело, за которое фермер может сесть в тюрьму.

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