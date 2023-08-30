Рядом сидела маленькая сестра: таксист домогался 15-летней школьницы

В Подмосковье задержали таксиста, который домогался 15-летней пассажирки. Мужчину даже не смущало то, что рядом со школьницей сидела ее младшая сестра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло днем 27 августа. Подросток и ее сестренка ехали в такси одни, без сопровождения взрослых. Родственники гостили у бабушки, а на машине возвращались домой в Балашиху.

Отмечается, что водитель приставал к 15-летней пассажирке, трогал ее и пытался поцеловать. Все это происходило прямо в машине на глазах у ее восьмилетней сестры.

Школьница испугалась и написала о случившемся бабушке. Она обратилась к правоохранителям, которые задержали мужчину по горячим следам. Выяснилось, что за рулем находился 31-летний мигрант.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 Уголовного кодекса России «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас задержанный находится в изоляторе.

Ранее мы писали о том, что в Нижегородской области таксиста подозревают в изнасиловании школьницы в лесу. Все произошло с несовершеннолетней жительницей Кстова. Она подрабатывает официанткой в одном из кафе. В один из дней ученица познакомилась с частым гостем, который работает водителем такси. У них не было никаких отношений, просто здоровались, когда мужчина приходил в заведение.

Еще один похожий случай произошел в Магнитогорске. Там таксист весь вечер возил 16-летнюю девушку, а потом изнасиловал. Школьница после прогулки вызвала такси, после чего телефон разрядился. Она планировала быть дома через 20 минут, а оказалась только на следующее утро.