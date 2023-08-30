Ночевала в подъезде, затем решила поспать в кинотеатре: найденная фигуристка Горбачева дала показания

В Москве нашли пропавшую больше суток назад 16-летнюю чемпионку России по фигурному катанию Алину Горбачеву. Версии по поводу причины исчезновения спортсменки у следователей были разные, не отвергали даже возможность убийства. Однако, как выяснилось, с подростком не случилось ничего плохого, и все время, пока ее искали, она провела в торговом центре.

Обнаружили Алину в столичном кинотеатре, куда она пришла, чтобы поспать. Как сообщила девушка на даче показаний, она самостоятельно приняла решение не возвращаться домой. Ночь она пережидала в подъезде, а после отправилась гулять. Устав, она пошла посмотреть фильм. Напомним, что найти Горбачеву удалось по камерам видеонаблюдения.

«Причину своего исчезновения она не назвала. Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла», - передает источник РИА Новости.

Сейчас Алина уже была передана матери. К слову, именно она забила тревогу, когда фигуристка перестала выходить на связь. Комментировать произошедшее женщина пока отказывается.

Ранее о ситуации с исчезновением Горбачевой высказалась тренер Татьяна Тарасова. Она раскритиковала юную спортсменку.