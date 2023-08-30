Бабушка Алины Горбачевой сообщила, что семья хочет забрать фигуристку у тренера. Об этом информирует издание Sports.ru.

Отношения фигуристки и ее тренера Софьи Федченко давно переросли спортивную субординацию. Ни для кого не секрет, что 16-летняя девочка живет в Москве у своей наставницы. Кроме того, в одном интервью фигуристка сказала, что Федченко ей стала как мама. Бабушка Алины не согласна с подобным положением дел. Родственница Горбачевой заявила: семья намерена забрать девочку у тренера.

По словам женщины, после произошедшей ситуации она против спортивной карьеры девочки. Вот почему бабушка Алины будет с ней разговаривать об уходе из спорта.

«Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует», — высказалась женщина.

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