Как похудеть, не потратив много денег: 5 проверенных бюджетных способов
Известный тренер заявил британскому онлайн-порталу The Sun: «Приложив немного усилий и проявив креативность, вы сможете воплотить свои цели в фитнесе в реальность, не истощив свои финансы». Для этого, по его словам, есть проверенные способы.
Первый из них – просто наденьте кроссовки и начинайте заниматься. Если ваше членство в спортклубе закончилось еще в 2019 году, это не повод отказываться от физической активности в 2020-м. Можно заниматься спортом и без дорогого абонемента. Важный аспект похудения – это увеличение частоты сердечных сокращений, потому можно начать бегать. «Бег – это отличный способ улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, укрепить кости и снизить уровень стресса, а заодно и похудеть, – заявляет Джонатан. – Приложите усилия, поищите местный беговой клуб или единомышленников среди соседей, с которыми вы можете бегать вместе».
Второй способ – найти открытый тренажерный зал. По словам тренера, это миф, что единственное место, где можно вернуть себе утраченную форму – это только душный спортзал. Можно просто выйти в сад или на площадку перед домом, местный парк и сделать несколько тренировочных комплексов, чтобы избавиться от лишнего жира. А зимой можно заниматься дома – это не сложно, нужно лишь начать. Также Киббл рекомендует ускорить темп ходьбы. Если вам не хватает знаний, чтобы тренироваться самостоятельно, можно просто начать прогуливаться в быстром темпе – прогулка вам и нервы успокоит, и цвет кожи улучшит, и физическую форму вернет. Вы можете сжигать от 200 до 600 ккал всего за полчаса! «Ходьба – это один из самых простых способов привести себя в форму практически без затрат, – подчеркивает он. – Получайте больше пользы от ежедневного моциона с собаками, выбрав более сложный маршрут на холмистой местности и ходите быстрее, чем вы привыкли».
Использовать смартфон вместо личного тренера – еще один способ похудеть без лишних затрат, ведь телефоны-то сегодня есть у каждого, а разработанных для них приложений для ЗОЖ и спорта – и вовсе не счесть (не только же для селфи его использовать). Многие из этих приложений бесплатные или очень бюджетные по цене, и они помогут вам отслеживать калорийность съеденного и предложат готовые планы тренировок.
И последний способ – организуйте себе спортзал дома, тогда вам даже не нужно будет выходить из собственной квартиры, чтобы начать заниматься. Для этого вам нужно потратить совсем немного денег на закупку оборудования: «Гантели – одна из самых универсальных единиц оборудования, позволяющая дать дополнительный импульс любой тренировке. Также есть ленты сопротивления – они и вовсе выведут ваши занятия на новый уровень и помогут прокачать все части тела. А еще есть специальные роликовые тренажеры, недорогие, но очень эффективные, и они помогут проработать даже самые проблемные места», – резюмирует Киббл.
Фото: vostock-photo
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