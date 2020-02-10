Как похудеть, не потратив много денег: 5 проверенных бюджетных способов

Второй способ – найти открытый тренажерный зал. По словам тренера, это миф, что единственное место, где можно вернуть себе утраченную форму – это только душный спортзал. Можно просто выйти в сад или на площадку перед домом, местный парк и сделать несколько тренировочных комплексов, чтобы избавиться от лишнего жира. А зимой можно заниматься дома – это не сложно, нужно лишь начать. Также Киббл рекомендует ускорить темп ходьбы. Если вам не хватает знаний, чтобы тренироваться самостоятельно, можно просто начать прогуливаться в быстром темпе – прогулка вам и нервы успокоит, и цвет кожи улучшит, и физическую форму вернет. Вы можете сжигать от 200 до 600 ккал всего за полчаса! «Ходьба – это один из самых простых способов привести себя в форму практически без затрат, – подчеркивает он. – Получайте больше пользы от ежедневного моциона с собаками, выбрав более сложный маршрут на холмистой местности и ходите быстрее, чем вы привыкли».

Использовать смартфон вместо личного тренера – еще один способ похудеть без лишних затрат, ведь телефоны-то сегодня есть у каждого, а разработанных для них приложений для ЗОЖ и спорта – и вовсе не счесть (не только же для селфи его использовать). Многие из этих приложений бесплатные или очень бюджетные по цене, и они помогут вам отслеживать калорийность съеденного и предложат готовые планы тренировок.

И последний способ – организуйте себе спортзал дома, тогда вам даже не нужно будет выходить из собственной квартиры, чтобы начать заниматься. Для этого вам нужно потратить совсем немного денег на закупку оборудования: «Гантели – одна из самых универсальных единиц оборудования, позволяющая дать дополнительный импульс любой тренировке. Также есть ленты сопротивления – они и вовсе выведут ваши занятия на новый уровень и помогут прокачать все части тела. А еще есть специальные роликовые тренажеры, недорогие, но очень эффективные, и они помогут проработать даже самые проблемные места», – резюмирует Киббл.

Фото: vostock-photo

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