Фитнес-королева Instagram раскрыла свою диету с мороженым и принципы тренинга

При этом фитнес-блогер признается, что отслеживает количество съеденных калорий, но только для того, чтобы убедиться, что получает достаточное количество еды, а не ограничивает таким образом себя. «Я ем много – аж на 3500 ккал в день, и это после 6 лет гибкого питания и концентрации на макросах. Теперь я могу есть интуитивно, поскольку точно знаю, сколько белка и углеводов содержится в моей пище», – заявила она, добавив, что тотальный отказ от любимой еды и сахара помогут сформировать полезные привычки. Да, нужно во всем соблюдать разумность и искать более полезные альтернативы любимых блюд, но полностью отказываться от десерта не стоит. Тренируется Софи 3-4 раза в неделю, но обязательно с отягощением. Она отводит на этот процесс не более 1 час в день.

Фото: Instagram sophie_guidolin

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