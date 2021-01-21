Фитнес-королева Instagram раскрыла свою диету с мороженым и принципы тренинга
Фото: Instagram sophie_guidolin
Как сообщила звезда Instagram онлайн-изданию Daily Mail, ей достаточно заниматься всего 4 раза в неделю, чтобы поддерживать себя в стройной форме и при этом вполне может позволить себе десерт, так как уверена, что слишком строгие ограничения могут привести к неудаче. «Вы можете обедать вне дома и наслаждаться жизнью, при этом достигая своих целей в фитнесе», – заявила она, добавив, что слишком низкое потребление калорий или попытка придерживаться жесткой диеты и вовсе может привести к увеличению веса. «Если мы голодаем, можем в конечном счете сорваться и объесться за неделю до менструации, потому что, когда мы постоянно голодны, наша тяга к вредному усиливается», – сказала Софи.
При этом фитнес-блогер признается, что отслеживает количество съеденных калорий, но только для того, чтобы убедиться, что получает достаточное количество еды, а не ограничивает таким образом себя. «Я ем много – аж на 3500 ккал в день, и это после 6 лет гибкого питания и концентрации на макросах. Теперь я могу есть интуитивно, поскольку точно знаю, сколько белка и углеводов содержится в моей пище», – заявила она, добавив, что тотальный отказ от любимой еды и сахара помогут сформировать полезные привычки. Да, нужно во всем соблюдать разумность и искать более полезные альтернативы любимых блюд, но полностью отказываться от десерта не стоит. Тренируется Софи 3-4 раза в неделю, но обязательно с отягощением. Она отводит на этот процесс не более 1 час в день.
Фото: Instagram sophie_guidolin
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