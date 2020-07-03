60-летняя Лариса Вербицкая показала свой секрет тонкой талии
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Фото: Instagram Ларисы Вербицкой
Лариса Вербицкая поделилась уютной дачной фотографией и восхитила фанатов своей стройностью.
Лариса Вербицкая совсем не выглядит на свой возраст. В свои 60 она сохранила стройную фигуру и тонкую талию. Гибкость ее тела позволяет артистке с удовольствием заниматься йогой. А на даче она крутит хулахуп.
«Вы как всегда прекрасны», «Босиком на траве ... какая прелесть», «Стройняшка», — обсуждают поклонники снимок.
Лариса много работает над своим телом, жестко следит за питанием. «Ты и есть причина того, как ты выглядишь и всего, что происходит в твоей жизни. Генетика, широкая кость — хорошая отговорка только для девочек до 12 лет», — уверена она.
Согласны?
Фото и видео: Instagram/@larisa_verbitskaya
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