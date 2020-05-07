60-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей стройной фигуры: «Широкая кость — отговорка для девочек»

«Ты и есть причина того, как ты выглядишь и всего, что происходит в твоей жизни. Генетика, широкая кость — хорошая отговорка только для девочек до 12 лет.

Девиз "главное — не есть" приводит к набору веса. Главное — баланс калорий, белков, жиров, углеводов. На мой взгляд, прием 1200 калорий на день оптимально, а сейчас и 1000 калорий будет достаточно.

Запомните, если у диеты есть название, она скорее всего не работает. Худеть локально, частями невозможно! Нет, живот отдельно не похудеет. Я пробовала. Сколько прицельно на пресс не работай, результат не радует.

Чтобы потом не наверстывать упущенное, стоит держать в голове ключевое слово из семи букв — "система". Тогда все получится», — написала она в микроблоге.