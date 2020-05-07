60-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей стройной фигуры: «Широкая кость — отговорка для девочек»
Фото: Instagram
Телеведущая Лариса Вербицкая, которая в свои 60 лет может похвастаться стройной фигурой и молодостью, раскрыла подписчикам свои секреты красоты. Она уверена, что в борьбе за фигуру главное — системный подход.
«Ты и есть причина того, как ты выглядишь и всего, что происходит в твоей жизни. Генетика, широкая кость — хорошая отговорка только для девочек до 12 лет.
Девиз "главное — не есть" приводит к набору веса. Главное — баланс калорий, белков, жиров, углеводов. На мой взгляд, прием 1200 калорий на день оптимально, а сейчас и 1000 калорий будет достаточно.
Запомните, если у диеты есть название, она скорее всего не работает. Худеть локально, частями невозможно! Нет, живот отдельно не похудеет. Я пробовала. Сколько прицельно на пресс не работай, результат не радует.
Чтобы потом не наверстывать упущенное, стоит держать в голове ключевое слово из семи букв — "система". Тогда все получится», — написала она в микроблоге.
Фото: Instagram
«Лариса, вы правы! Но где взять такую силу воли? Мотивации нет!», «Думаю, питание влияет на внешность на 80%, а спорт — всего лишь на 20%», «Образ жизни должен быть соответствующий! Привычки, характер, темперамент — все нужно менять, если хочешь измениться внешне!», «Вы всегда были и есть в прекрасной форме! Восхищаюсь!», — поделились своими мыслями подписчики.
Но не все согласились с методикой телеведущей. Один из фолловеров отметил, что количество съеденных калорий должно соответствовать образу жизни и интенсивности работы. «Вас бы с 1000-ю калорий поставить к фрезерному станку», — отметил он.
А вы когда-нибудь боролись с лишним весом? Поделитесь своим опытом в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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