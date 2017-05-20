Популярная певица Бейонсе является активным пользователем соцсетей. Не редки в ее Instagram семейные фотографии. В этот раз знаменитость поделилась снимками со Дня матери, который традиционно отмечается в Америке во второе воскресенье мая. Беременная Бейонсе провела этот день в компании своей матери Тины Ноулз, супруга Джея Зи и дочери Блю Айви.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Май 19 2017 в 5:13 PDT

Певица выбрала для себя и дочери одинаковые платья, а семейный поход состоялся в музей мороженого, который открылся в Лос-Анджелесе в конце апреля.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Май 19 2017 в 5:03 PDT

Напомним, Бейонсе и Джей Зи узаконили свои отношения в 2008 году. Старшая дочь певцов родилась в 2012 году, а о второй беременности Бейонсе стало известно в феврале 2017 года.

Фото: instagram.com