В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Билла Кондона «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон в главной роли. В числе гостей на показе были Бейонсе и Джей Зи с пятилетней дочерью Блю Айви. Фотографам на красной дорожке они не позировала, зато позднее певица опубликовала очень милые семейные снимки на своем сайте.

Бейонсе надела роскошное изумрудное платье с глубоким декольте и нарядила дочь в платье похожего оттенка с розовой юбкой. Завершали образ Блю Айви африканские косички. На одной из фотографий Джей Зи нежно обнимает живот беременной супруги и улыбается дочери.

Фото: beyonce.com