Сегодня Бейонсе и Джей Зи отмечают девятую годовщину свадьбы. Торжественная церемония прошла 4 апреля в Нью-Йорке, ей предшествовал 6-летний роман. Сегодня певица посвятила любимому супругу трогательное видео. «Умру с тобой», — гласит надпись в одном из кадров.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Апр 4 2017 в 12:04 PDT

Видеоролик содержит записи из семейного архива, в том числе моменты рождения их дочери Блю Айви Картер, которая появилась на свет 7 января 2012 года в одной из клиник Нью-Йорка, в которой в целях конспирации звезда зарегистрировалась под именем Ингрид Джексон.

В ее блоге также появились и другие признания:

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Апр 4 2017 в 11:59 PDT

«Мне не нужен воздух в легких, если я не смогу петь твою песню», — гласит первое.

Публикация от Beyoncé (@beyonce)Апр 4 2017 в 12:05 PDT

«Мне не нужны эти пальцы, если я не смогу проводить ими вдоль твоего позвоночника», — так дословно переводится второе.

Фото: instagram.com