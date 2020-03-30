passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юлия Меньшова раскрыла свою формулу любви и счастливого брака: «Муж носит мне кофе в постель»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Меньшова

Фото: Instagram

Актриса и телеведущая рассказала, как они с супругом коротают время в карантине.

Юлия Меньшова c семьей, как и все жители Москвы и области, находится в самоизоляции (30 марта ужесточили условия ее соблюдения, — прим. ред.).

Актриса поделилась с подписчиками секретами своего долгого и счастливого брака и рассказала, как не развестись после карантина, пребывая 24 часа с супругом под одной крышей.

«Ни с кем и никогда в жизни я так не смеюсь, как рядом с моим мужем. Шутит он чаще всего по законам высокого жанра, сохраняя «покер фейс», а я сгибаюсь пополам и валяюсь от хохота под столом.

Впрочем, мне тоже частенько удается его рассмешить. Я думаю, что это и есть любовь. Серьезно говорю. Простите за отсутствие романтики в этой «формуле любви», но для меня она на самом деле максимально отражает истину. Если человек 23 года рядом с тобой шутит, а тебе каждый раз оооочень смешно — точно любовь! Я прямо уверена», — заявила актриса.

«Вчера вечером мы с мужем обсуждали, что в Китае после карантина люди массово разводятся. Потому что это вообще-то тоже большое испытание — быть все время рядом. 24 часа в сутки.

Пошучивали, как обычно, и на эту тему. Обсуждали варианты, как реже встречаться в квартире. Или наоборот назначать друг другу свидания, меняя адреса: в прихожей, у ванной, под люстрой. Короче, развивали тему, как могли.

Надо сказать, с тех пор как мы остались без работы с 17 марта, когда закрыли все театры, муж ежедневно носит мне с утра кофе в постель. И каждый раз сопровождает эту чашку какими-то «романтическими» словами. Например: «Не такой уж я плохой муж, как ты обо мне думала», «Вот и новый день пришел, любимая», «Вставай, лежебока».

Сегодня с утра, после вчерашнего разговора о Китае, муж посмотрел на меня секунд 10, и вручил кофе со словами: «Пей, сволочь!». А я все смеюсь. И бесконечно люблю!», — написала Юлия Меньшова в Instagram.

Напомним, Юлия Меньшова и Игорь Гордин женаты 23 года, у супругов двое детей: 22-летний сын Андрей и 16-летняя дочь Таисия.

Ранее в интервью Юлия Меньшова рассказывала, что в ее отношениях с супругом не все было гладко и безоблачно. Однажды они даже расстались и четыре года жили порознь. После Меньшова вспоминала, что этот поступок не был ошибкой и помог им сохранить семью, а отношения сделать еще более крепкими.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!