Юлия Меньшова раскрыла свою формулу любви и счастливого брака: «Муж носит мне кофе в постель»
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Фото: Instagram
Юлия Меньшова c семьей, как и все жители Москвы и области, находится в самоизоляции (30 марта ужесточили условия ее соблюдения, — прим. ред.).
Актриса поделилась с подписчиками секретами своего долгого и счастливого брака и рассказала, как не развестись после карантина, пребывая 24 часа с супругом под одной крышей.
«Ни с кем и никогда в жизни я так не смеюсь, как рядом с моим мужем. Шутит он чаще всего по законам высокого жанра, сохраняя «покер фейс», а я сгибаюсь пополам и валяюсь от хохота под столом.
Впрочем, мне тоже частенько удается его рассмешить. Я думаю, что это и есть любовь. Серьезно говорю. Простите за отсутствие романтики в этой «формуле любви», но для меня она на самом деле максимально отражает истину. Если человек 23 года рядом с тобой шутит, а тебе каждый раз оооочень смешно — точно любовь! Я прямо уверена», — заявила актриса.
«Вчера вечером мы с мужем обсуждали, что в Китае после карантина люди массово разводятся. Потому что это вообще-то тоже большое испытание — быть все время рядом. 24 часа в сутки.
Пошучивали, как обычно, и на эту тему. Обсуждали варианты, как реже встречаться в квартире. Или наоборот назначать друг другу свидания, меняя адреса: в прихожей, у ванной, под люстрой. Короче, развивали тему, как могли.
Надо сказать, с тех пор как мы остались без работы с 17 марта, когда закрыли все театры, муж ежедневно носит мне с утра кофе в постель. И каждый раз сопровождает эту чашку какими-то «романтическими» словами. Например: «Не такой уж я плохой муж, как ты обо мне думала», «Вот и новый день пришел, любимая», «Вставай, лежебока».
Сегодня с утра, после вчерашнего разговора о Китае, муж посмотрел на меня секунд 10, и вручил кофе со словами: «Пей, сволочь!». А я все смеюсь. И бесконечно люблю!», — написала Юлия Меньшова в Instagram.
Напомним, Юлия Меньшова и Игорь Гордин женаты 23 года, у супругов двое детей: 22-летний сын Андрей и 16-летняя дочь Таисия.
Ранее в интервью Юлия Меньшова рассказывала, что в ее отношениях с супругом не все было гладко и безоблачно. Однажды они даже расстались и четыре года жили порознь. После Меньшова вспоминала, что этот поступок не был ошибкой и помог им сохранить семью, а отношения сделать еще более крепкими.
Фото и видео: Instagram
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