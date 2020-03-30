Юлия Меньшова раскрыла свою формулу любви и счастливого брака: «Муж носит мне кофе в постель»

Юлия Меньшова c семьей, как и все жители Москвы и области, находится в самоизоляции (30 марта ужесточили условия ее соблюдения, — прим. ред.).

Актриса поделилась с подписчиками секретами своего долгого и счастливого брака и рассказала, как не развестись после карантина, пребывая 24 часа с супругом под одной крышей.

«Ни с кем и никогда в жизни я так не смеюсь, как рядом с моим мужем. Шутит он чаще всего по законам высокого жанра, сохраняя «покер фейс», а я сгибаюсь пополам и валяюсь от хохота под столом.

Впрочем, мне тоже частенько удается его рассмешить. Я думаю, что это и есть любовь. Серьезно говорю. Простите за отсутствие романтики в этой «формуле любви», но для меня она на самом деле максимально отражает истину. Если человек 23 года рядом с тобой шутит, а тебе каждый раз оооочень смешно — точно любовь! Я прямо уверена», — заявила актриса.