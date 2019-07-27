«Расставание с мужем не было ошибкой»: Юлия Меньшова рассказала о спасении семьи

Юлия Меньшова и Игорь Гордин счастливы в браке более двадцати лет. У супругов есть двое детей — 21-летний сын Андрей и 16-летняя дочь Таисия. Однако в жизни супругов был этап, грозивший разрушением семьи. Тем не менее, Юлия отмечает, что расставание с мужем на четыре года не было ошибкой: «Я вообще не употребляю сам этот термин: «ошибка». Потому что все, что я переживала в своей жизни, всегда воспринимала в логике «урока» и опыта. И даже наше расставание с мужем я не считаю ошибкой. Четыре года, которые мы провели врозь, позволили нам совершенно иначе потом ощутить ценность семьи, стать терпимее, бережнее, нежнее… Так что даже это событие оказалось в итоге нужным и важным. В общем, как пела Эдит Пиаф: «Нет, я не сожалею ни о чем»».

Несмотря на то, что у Юлии Меньшовой много поклонников, некоторые считают, что ей не место в телеэфирах. Однако телеведущая и актриса отвечает на это философски: «Выглядеть глупо, наверное, никто никогда не стремится. Но не будем забывать о важном уточнении: в чьих глазах ты так выглядишь? В этом смысле я абсолютно спокойно отношусь к мысли, что существует немало людей, готовых назвать меня дурой».