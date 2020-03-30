Москва и Подмосковье в самоизоляции, жесткие меры и патрули на улицах: как в России борются с коронавирусом
30 марта 2020 года в российской столице начали действовать более жесткие, чем раньше, правила пребывания в режиме самоизоляции. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что режим самоизоляции распространили на всех, кто находится в Москве. Раньше отсиживаться дома должны были те, кто контактировал с зараженными, вернулся из-за границы и входящие в группу риска граждане.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Теперь выходить из дома можно только в крайних случаях: если понадобилась экстренная медицинская помощь, нужно вынести мусор или выгулять собаку (не дальше 100 м от дома), поездка на работу (если гражданин обязан там быть), сходить за продуктами или в аптеку.
Москвичи обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга. Исключение составляют только поездки в такси. Организации обязаны напоминать сотрудникам и клиентам, чтобы те держались подальше друг от друга, и наносить специальные разметки в общественных местах.
В оперативном штабе обратили внимание, что режим общей самоизоляции пока не подразумевает запрета въезда и выезда из города.
В России утвердили перечень товаров первой необходимости при пандемии коронавируса. Регионы могут корректировать список, исходя из ситуации на месте.
Однако, в день публикации документа, правительство скорректировало список, убрав из него табачные изделия, печатные СМИ, автозапчасти и принадлежности для похорон, сообщает «Говорит Москва».
Кроме того, на улицах российской столицы теперь можно увидеть патрульные полицейские машины, которые в общественных местах напоминают гражданам о необходимости оставаться дома. К такой мере прибегли после того, как москвичи в первый день долгой нерабочей недели массово рванули на пикники и устроили гуляния в парках и скверах.
В ближайшие дни в Москве развернут умную систему контроля соблюдения домашнего режима и правил перемещения. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что постепенно контроль ужесточат.
Стало известно, что к московскому режиму самоизоляции присоединилась Мурманская область. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил и другие регионы обратить внимание на принятые в Москве меры.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в соцсетях, что сейчас на лечении там состоит 348 человек, из них с Covid-19 — 193 человека (78 подтвержденных, 115 — вероятных), с пневмонией — 175 пациентов, с ОРИТ — 19 человек. За сутки поступило 28 пациентов, 8 выписали.
Актуальные новости о коронавирусе читайте на сайте Passion.ru в специальном разделе.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Konstantin Kokoshkin, Alexander Rekun/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!