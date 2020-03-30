Москва и Подмосковье в самоизоляции, жесткие меры и патрули на улицах: как в России борются с коронавирусом

Теперь выходить из дома можно только в крайних случаях: если понадобилась экстренная медицинская помощь, нужно вынести мусор или выгулять собаку (не дальше 100 м от дома), поездка на работу (если гражданин обязан там быть), сходить за продуктами или в аптеку.

Москвичи обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга. Исключение составляют только поездки в такси. Организации обязаны напоминать сотрудникам и клиентам, чтобы те держались подальше друг от друга, и наносить специальные разметки в общественных местах.

В оперативном штабе обратили внимание, что режим общей самоизоляции пока не подразумевает запрета въезда и выезда из города.

В России утвердили перечень товаров первой необходимости при пандемии коронавируса. Регионы могут корректировать список, исходя из ситуации на месте.