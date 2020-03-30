passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Москва и Подмосковье в самоизоляции, жесткие меры и патрули на улицах: как в России борются с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил правила, в соответствии с которыми москвичи и гости столицы должны соблюдать режим самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

30 марта 2020 года в российской столице начали действовать более жесткие, чем раньше, правила пребывания в режиме самоизоляции. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что режим самоизоляции распространили на всех, кто находится в Москве. Раньше отсиживаться дома должны были те, кто контактировал с зараженными, вернулся из-за границы и входящие в группу риска граждане.

Опустевший торговый центр

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Теперь выходить из дома можно только в крайних случаях: если понадобилась экстренная медицинская помощь, нужно вынести мусор или выгулять собаку (не дальше 100 м от дома), поездка на работу (если гражданин обязан там быть), сходить за продуктами или в аптеку.

Москвичи обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м друг от друга. Исключение составляют только поездки в такси. Организации обязаны напоминать сотрудникам и клиентам, чтобы те держались подальше друг от друга, и наносить специальные разметки в общественных местах.

В оперативном штабе обратили внимание, что режим общей самоизоляции пока не подразумевает запрета въезда и выезда из города.

В России утвердили перечень товаров первой необходимости при пандемии коронавируса. Регионы могут корректировать список, исходя из ситуации на месте.

Однако, в день публикации документа, правительство скорректировало список, убрав из него табачные изделия, печатные СМИ, автозапчасти и принадлежности для похорон, сообщает «Говорит Москва».

Кроме того, на улицах российской столицы теперь можно увидеть патрульные полицейские машины, которые в общественных местах напоминают гражданам о необходимости оставаться дома. К такой мере прибегли после того, как москвичи в первый день долгой нерабочей недели массово рванули на пикники и устроили гуляния в парках и скверах.

В ближайшие дни в Москве развернут умную систему контроля соблюдения домашнего режима и правил перемещения. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что постепенно контроль ужесточат.

Стало известно, что к московскому режиму самоизоляции присоединилась Мурманская область. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил и другие регионы обратить внимание на принятые в Москве меры.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил в соцсетях, что сейчас на лечении там состоит 348 человек, из них с Covid-19 — 193 человека (78 подтвержденных, 115 — вероятных), с пневмонией — 175 пациентов, с ОРИТ — 19 человек. За сутки поступило 28 пациентов, 8 выписали.

Актуальные новости о коронавирусе читайте на сайте Passion.ru в специальном разделе.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Konstantin Kokoshkin, Alexander Rekun/ Global Look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!