Юлия Меньшова показала честные фото из отпуска в одиночестве: «Это была одна из лучших недель в моей жизни»
«Как вы относитесь к отдыху в гордом одиночестве? Всю жизнь я отдыхала с кем-то. Сначала с родителями, потом с друзьями, потом всегда с мужем, потом родились дети, и отдых был посвящен им. А отдых с моей семьей всегда настолько насыщенный и активный, ведь как вы успели заметить, мы любим путешествия. Пляжные валяния, на манер морских котиков, не для нас. Но это не вся правда... Потому что точнее было бы сказать, что пляжный отдых — не для мужской части нашей семьи. Мой муж начинает сходить с ума приблизительно через 30 минут на лежаке, мрачнеет и молча уходит вдаль. А белокожий сын мгновенно сгорает, как его не мажь самыми сильными защитами... Короче, мы с дочкой, как настоящие женщины, повсюду смиренно следуем за интересами своих мужчин», — пожаловалась Юлия Меньшова.
«Но раз в году иногда все же оттяпывали себе недельку на "тупо полежать". На осенних каникулах. Однако, в прошлом году дочь моя предпочла поехать с классом в путешествие в Прагу, а я в гордом одиночестве отправилась на Кипр, где в конце октября вполне еще можно застать лето. Волновалась дико. Думала: "Не, ну я сойду с ума от скуки, наверное? И вообще, как это, одна...? Совсем ОДНА...???" Короче, это была одна из лучших недель в моей жизни», — призналась актриса.
«В этом году после сложного выпуска нового спектакля, изрядного количества гастролей (а впереди еще больше) и прочих дел, я снова решила ненадолго сбежать. И это опять невероятный кайф — тотальная подзарядка батареек. Книги. Сериалы. Сон. Йога. Массаж. И ооооогромная косметичка различных уходов за мордой лица. Потому что я не очень готова разгуливать в масках и прочих штуках дома, иногда они вполне могут напугать близких, а я не хотела бы, чтобы мой муж и в этом случае мрачнел и молча уходил вдаль. В гордом одиночестве я ежесекундно намазываю тело всеми возможными маслами, а лицо тониками, кремами и масками», — поделилась она.
Фото и видео: instagram
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