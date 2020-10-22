Виторган резко ответил на вопрос о разводе с Собчак и «драке» с Богомоловым: «Не буду комментировать»
Фото: www.instagram.com/mvitorgan/
Максим Виторган стал гостем YouTube-канала «В дебри». Во время разговора актеру задали вопросы и о причинах развода с Ксенией Собчак. Максиму эти вопросы показались не очень приятными, но на некоторые он ответил.
«Мы были слишком разными. Она социально активный человек, а я не люблю быть у всех на виду», — прокомментировал актер. Такую же версию озвучивала и Ксения в интервью. «У нас были разные интересы. На время мы объединились, но потом разница в наших пристрастиях стала шириться. Максим любил отдыхать под песни под гитару. Мне вскоре это все наскучило», — говорила она, отметив, что год пыталась уйти от мужа.
Спросили у Виторгана и про драку в кафе, в которой он якобы сломал нос новому избраннику жены Константину Богомолову. На это Максим отреагировал резко: «Даже комментировать не буду. Ни в какое кафе я не ездил».
Кстати, раньше он уже едко замечал в комментариях под одной из публикаций Ксении, что сломанный нос никто не видел, но все про него только и говорили полгода.
После развода Собак и Виторган сохранили дружеские отношения и вместе растят сына Платона. «То, как мужчина разводится, во многом его характеризует», — отмечала телеведущая.
Вскоре после официального развода Ксения вышла замуж за Константина Богомолова. Церемония была впечатляющей: с катафалком, лошадьми и даже стриптизом.
Максим вскоре тоже нашел личное счастье с красавицей Нино Нинидзе. Сначала они скрывали роман, но теперь открыто признаются в любви друг другу.
Фото и видео: Instagram Максима Виторгана
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