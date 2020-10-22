Виторган резко ответил на вопрос о разводе с Собчак и «драке» с Богомоловым: «Не буду комментировать»

Максим Виторган стал гостем YouTube-канала «В дебри». Во время разговора актеру задали вопросы и о причинах развода с Ксенией Собчак. Максиму эти вопросы показались не очень приятными, но на некоторые он ответил.

«Мы были слишком разными. Она социально активный человек, а я не люблю быть у всех на виду», — прокомментировал актер. Такую же версию озвучивала и Ксения в интервью. «У нас были разные интересы. На время мы объединились, но потом разница в наших пристрастиях стала шириться. Максим любил отдыхать под песни под гитару. Мне вскоре это все наскучило», — говорила она, отметив, что год пыталась уйти от мужа.

Спросили у Виторгана и про драку в кафе, в которой он якобы сломал нос новому избраннику жены Константину Богомолову. На это Максим отреагировал резко: «Даже комментировать не буду. Ни в какое кафе я не ездил».

Кстати, раньше он уже едко замечал в комментариях под одной из публикаций Ксении, что сломанный нос никто не видел, но все про него только и говорили полгода.

После развода Собак и Виторган сохранили дружеские отношения и вместе растят сына Платона. «То, как мужчина разводится, во многом его характеризует», — отмечала телеведущая.