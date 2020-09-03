Ксения Собчак рассказала, как разваливался ее брак: «Было ощущение, что я на Грушинском фестивале»

В четверг, 3 сентября, в эфир вышло интервью Ксении Собчак, в котором она откровенно рассказала Агате Муцениеце, как и почему рассталась с отцом своего ребенка - Максимом Виторганом. Причина проста и банальна: они стали слишком разными.

«В чем-то у нас не совпадали взгляды, в чем-то он видел какие-то вещи одним образом, а я - другим. Ему было неинтересно в компании моих друзей, а мне нравилось с ними спорить, разговаривать. Ему нравилось свое времяпрепровождение - песни под гитару, у костра, шашлыки, вспоминать какие-то случаи, анекдоты. Мне первые год-два года это нравилось, а потом я исчерпала это для себя. В какой-то момент я сказала ему, что не могу больше слушать эти песни под гитару, я уже знаю весь репертуар, и у меня ощущение, что я на Грушинском фестивале. А он говорил, что не может все это "все приходит ниоткуда, все это уходит вникуда, давайте обсудим, что есть жизнь"», - вспоминает она.

«Здесь нельзя сказать, кто прав, а кто не прав. Разная эстетика, разные интересы. Эта пропасть начинает шириться и шириться, и в какой-то момент ты понимаешь, что у вас отдельные компании, отдельные интересы. И ты начинаешь чувствовать одиночество. Это произошло не за один день», - подытожила Собчак.

«Расходиться надо, когда прошла любовь», - уверена Ксения, и с отцом Платона история закончилась: - «И кстати это не значит, что она была плохой. Это было прекрасное время. Одно из лучших в жизни, я вспоминаю все это с теплом», - уточнила Ксения.

Уйти от Максима Виторгана Ксения Собчак решалась примерно год: «Я думала о том, что вруг это помутнение, вдруг еще все можно как-то... ну то есть был этот момент, когда ты понимаешь, что это была важная часть твоей жизни, и она закончилась. У меня было ощущение, как я заканчивала школу, и вот выпускной, и я рыдала, потому что я понимала, что все, это закончилась определенная жизнь, сейчас будет институт, другие знакомства, и если даже я буду поддерживать отношения с кем-то из одноклассников, все равно это уже никогда не будет как раньше, в школе. Это ощущение, когда ты имеешь прошлое совместное, а уже чего-то нет, и все. При этом расстаться сложно. За этим жизнь была, была большая любовь».

А потом в жизни Ксении Собчак появился Константин Богомолов. Общаясь с ним, она напротив почувствовала родственную душу - и с ним она планирует дожить до старости.