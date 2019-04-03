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63-летний Владимир Кузьмин и его 27-летняя возлюбленная тайно поженились

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Владимир Кузьмин и Светлана Карпухина

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О бракосочетании рокера рассказал его брат Александр.

На днях в Сети промелькнула новость, что Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре и якобы находился там в числе пациентов. За подробностями журналисты «Комсомольской правды» решили обратиться к родному брату знаменитости Александру Кузьмину, и мужчина неожиданно рассказал: «Я начал звонить его жене Свете. Она тоже долго не отвечала, по потом мне удалось с ней поговорить».

«Они зарегистрировали брак. Владимир и Светлана поженились. Не афишировали просто. Два месяца назад. Свадьбы как таковой не было. Просто зарегистрировались», — коротко пояснил Александр.

Напомним, в первый раз Владимир Кузьмин женился в 19 лет на поэтессе Татьяне Артемьевой. Она родила ему троих детей: Елизавету, Степана и Софью. Позже двое старших детей погибли. У артиста есть еще две дочери от мимолетных связей: Марту родила модель Ирина Мильцина, Николь — поклонница Татьяна Муинго. В 1990 году артист вступил в брак с американской фотомоделью Келли Керзон. А с третьей супругой Екатериной Трофимовой (которой сейчас всего 36 лет) певец прожил в браке 17 лет и развелся в 2018-м.

Новая, уже четвертая жена артиста, 27-летняя Светлана Карпухина — уроженка Калининграда. Светлана окончила Балтийский федеральный университет и приехала продолжать обучение в Москве в бизнес-школе по специальности «Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений». Познакомилась с Владимиром Борисовичем на одном из мероприятий, подошла за автографом, а потом предложила свои услуги в организации концертов, и пара стала видеться все чаще. Светлана умеет управлять яхтами и участвовала в регатах. Прошлым летом они с Владимиром плавали на яхте по Волге. К ним присоединились и две дочери музыканта — 32-летняя Соня и 31-летняя Марта.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Alexander Keltik / Global Look Press, East News

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