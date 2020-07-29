Тарасов поздравил Костенко с годовщиной нежным видео: «Спасибо за дочек и за любовь»

Каждый год, 29 июля, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечают «круглую дату», посвященную дню венчания. «С нашим днем, моя любимая девочка и самая лучшая во всем. Спасибо за дочек и за твою любовь! Я вас обожаю», — написал футболист под романтичным видео Лолиты Радченко.

«Ты и Я, так совпало все. Два с половиной года со дня Венчания. Люблю тебя», — ответила модель.

«Мило», «Вы классные!!!», «Какая красивая, счастливая пара! Завидуем белой завистью. Берегите друг друга», «Какие вы милые и красивые», «Любовь! Как это прекрасно», «Вы очень красивая пара, и доченьки ваши это просто прелесть!!! Счастья и мира вашей семье», «Молодцы, хорошая пара, нашли друг друга», — поздравляют поклонники пару.

Анастасия Костенко — третья жена Дмитрия Тарасова. Модель, вдохновившаяся примером своих бабушки и дедушки, надеется прожить с футболистом 55 лет. Кажется, мужчина не против — с нынешней супругой он обзавелся уже двумя дочками — Миланой и Евой. От первой жены Оксаны Пономаренко у Дмитрия есть еще дочь Ангелина, долгое время он судился с ее матерью, желая уменьшить размер алиментов, но по недавнему решению суда сумма, наоборот, увеличилась. Вторая жена, телеведущая Ольга Бузова, не спешила рожать ему детей — позже он упрекнул ее в непорядочности из-за этого.