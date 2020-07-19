Анастасия Тарасова призналась, что хочет прожить с мужем 55 лет: «Беру пример с бабушки и дедушки»
Фото: Instagram/ @kostenko.94
Анастасия Тарасова постоянно демонстрирует в своем Инстаграм, что является идеальной мамой, но похоже супруга известного футболиста поставила себе цель стать еще и идеальной женой. Девушка призналась что в семейной жизни примером для нее являются родные бабаушка и дедушка - они прожили в согласии уже 55 лет и недавно отметили изумрудную свадьбу.
«Вот пишу и дух захватывает! Согласитесь, есть к чему стремиться каждому! Могу сказать, что долгий и счастливый брак - это основа основ и больший плюс для развития и роста детей! Это любимая совместная работа двух человек❤️ и очень здорово, что сейчас всячески акцентируют на этом внимание и поощряют. P.S. @tarasov23 представь, мы так будем стоять через 50 лет 😅❤️», - обратилась к мужу счастливая супруга.
Подписчики солидарны с Анастасией: семья - это главное.
«Это очень ценно 🙏 Долгих лет жизни и здоровья!», «Долгих и счастливых лет вам, вы очень гармоничная и красивая пара💏», «❤️👍Мои родители живут 67 лет вместе», - делятся в комментариях подписчики.
Анастасия Тарасова - третья жена футболиста Дмитрия Тарасова. До этого спортсмен состоял в браке с Оксаной Пономаренко, в союзе с которой у Дмитрия родилась дочь Ангелина. Второй женой футболиста стала телеведущая Ольга Бузова. Брак просуществовал 4 года, но пара рассталась не в лучших отношениях. Дмитрий утверждает, что причиной развода стало нежелание супруги заводить детей: он хотел большую семью, а Ольга наоборот противилась этому всеми силами. С третьей женой Анастасией у футболиста уже две дочери.
Фото и видео: Instagram/@kostenko.94
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