Анастасия Тарасова призналась, что хочет прожить с мужем 55 лет: «Беру пример с бабушки и дедушки»

Подписчики солидарны с Анастасией: семья - это главное.

«Это очень ценно 🙏 Долгих лет жизни и здоровья!», «Долгих и счастливых лет вам, вы очень гармоничная и красивая пара💏», «❤️👍Мои родители живут 67 лет вместе», - делятся в комментариях подписчики.

Анастасия Тарасова - третья жена футболиста Дмитрия Тарасова. До этого спортсмен состоял в браке с Оксаной Пономаренко, в союзе с которой у Дмитрия родилась дочь Ангелина. Второй женой футболиста стала телеведущая Ольга Бузова. Брак просуществовал 4 года, но пара рассталась не в лучших отношениях. Дмитрий утверждает, что причиной развода стало нежелание супруги заводить детей: он хотел большую семью, а Ольга наоборот противилась этому всеми силами. С третьей женой Анастасией у футболиста уже две дочери.