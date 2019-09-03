Беременная Мария Миронова впервые рассказала о своем тайном муже

Актриса тщательно оберегает личную жизнь, давно не рассказывая о любимых мужчинах. Но после того, как стало известно, что в таком солидном возрасте она ждет ребенка, у Марии стали чаще интересоваться, а кто же отец будущего малыша.

Слухи приписывали Марии в мужья актера Алексея Макарова, сама она это факт отрицала. А ее мама – актриса Екатерина Градова говорила, что эти сплетни до жути надоели.