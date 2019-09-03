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Беременная Мария Миронова впервые рассказала о своем тайном муже

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Миронова

Фото: Instagram

Актриса призналась, что давно узаконила отношения с любимым мужчиной.

На днях 46-летняя Мария Миронова удивила подписчиков новостью о второй беременности. Старшему сыну актрисы уже 27 лет, и теперь она ждет рождение малыша, находясь уже на приличном сроке беременности.

Актриса тщательно оберегает личную жизнь, давно не рассказывая о любимых мужчинах. Но после того, как стало известно, что в таком солидном возрасте она ждет ребенка, у Марии стали чаще интересоваться, а кто же отец будущего малыша.

Слухи приписывали Марии в мужья актера Алексея Макарова, сама она это факт отрицала. А ее мама – актриса Екатерина Градова говорила, что эти сплетни до жути надоели.

Мария не хочет называть имя нового избранника и отрицает факт того, что забеременела с помощью ЭКО.

«Полнейшая чушь! Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — сказала актриса «СтарХиту».

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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