Беременная Мария Миронова впервые рассказала о своем тайном муже

На днях 46-летняя Мария Миронова удивила подписчиков новостью о второй беременности. Старшему сыну актрисы уже 27 лет, и теперь она ждет рождение малыша, находясь уже на приличном сроке беременности.
Актриса тщательно оберегает личную жизнь, давно не рассказывая о любимых мужчинах. Но после того, как стало известно, что в таком солидном возрасте она ждет ребенка, у Марии стали чаще интересоваться, а кто же отец будущего малыша.
Слухи приписывали Марии в мужья актера Алексея Макарова, сама она это факт отрицала. А ее мама – актриса Екатерина Градова говорила, что эти сплетни до жути надоели.
Мария не хочет называть имя нового избранника и отрицает факт того, что забеременела с помощью ЭКО.
«Полнейшая чушь! Это не ваше дело. Можете написать, что я давно замужем. Супруг никакого отношения к кинопроизводству не имеет», — сказала актриса «СтарХиту».
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!