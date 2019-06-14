«Светятся от счастья»: Светлана Бондарчук поделилась романтическим видео с бойфрендом на фоне слухов о беременности Паулины Андреевой

Подходит к концу фестиваль «Кинотавр». Бывшие супруги — Федор и Светлана Бондарчук — оба находятся в Сочи, и оба — со «вторыми половинками».

Трогательное видео, которое опубликовала в своем блоге Светлана Бондарчук, очаровало ее подписчиков. «В городе Сочи яркие ночи», — игриво подписала она. И она, и Сергей Харченко выглядят очень счастливыми в кадре.

«Светятся от счастья) Приятно посмотреть на таких», — комментируют подписчики.

Тем временем в Сети обсуждают возможную беременность подруги ее бывшего мужа, Паулины Андреевой. Актриса все чаще выбирает свободную одежду и выглядит изможденной. Впрочем, возможно, так на ней отразилась учеба — возлюбленная Федора Бондарчука дебютировала как режиссер, представив короткометражку «Плачу с вами», за что 12 июня была награждена дипломом «За точную цветопередачу черного в комедии».