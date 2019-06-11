Паулина Андреева, Федор Бондарчук и другие звезды на премьере фильма «Керосин» на «Кинотавре»

В минувшие выходные в Сочи стартовал фестиваль «Кинотавр», церемония открытия которого собрала множество звезд. На этот раз знаменитости оценили картину «Керосин» режиссера Юсупа Разыкова.
Фото: Starface
По красной дорожке прошли Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Дарья Мороз и многие другие. Стоит отметить, что на премьере Андреева и Бондарчук появились по отдельности. В этом году Паулина представляет в качестве режиссера свой дебютный фильм «Плачу с вами», который участвует в программе «Кинотавр. Короткий метр»,
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Sarface
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