Паулина Андреева, Федор Бондарчук и другие звезды на премьере фильма «Керосин» на «Кинотавре»

По красной дорожке прошли Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, Дарья Мороз и многие другие. Стоит отметить, что на премьере Андреева и Бондарчук появились по отдельности. В этом году Паулина представляет в качестве режиссера свой дебютный фильм «Плачу с вами», который участвует в программе «Кинотавр. Короткий метр»,