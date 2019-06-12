Роскошная Андреева, элегантная Чиповская, трогательные Прилучный и Муцениеце и другие звезды на вечеринке Mercury в Сочи

На днях на пляже около гостиницы «Жемчужина» в Сочи, в рамках 30-го юбилейного фестиваля «Кинотавр», прошла вечеринка Mercury. Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Анна и Надежда Михалковы, Ингеборга Дапкунайте, Анна Чиповская, Катерина Шпица, Александра Бортич, Ирина Горбачева и другие наслаждались обществом друг друга и сольным концертом Ян Гэ.

На мероприятии были замечены Агата Муцениеце с Павлом Прилучным. Они продемонстрировали семейную идиллию после слухов о проблемах в семье и домашнем насилии.